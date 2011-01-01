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Услуги it-аутсорсинга в Москве. Аутсорсинг ИТ-услуг для нас – не только работа, но еще и увлечение, которому мы отдаем немало свободного времени.

Широкий спектр ИТ-решений

it-аутсорсинг
ремонт ноутбуков
виртуализация
it-инфраструктура
восстановление данных
абонентское обслуживание
обслуживание сервера
выезд инженера
видеонаблюдение
противопожарные системы

Проекты

ИТ-аутосорсинг
Порядок в серверной компании Новотранс
Видеонаблюдение
Установка видеонаблюдения для СУ-10
Система противопожарной безопасности
Установка систем противопожарной безопасности для ФОДД
Нам доверяют

Мы создаем ит-инфраструктуру

С 2011 года, мы предоставляем инновационные it-услуги, консультирование, программное обеспечение и облачные решения для компаний малого и среднего бизнеса, помогая им модернизировать свои ИТ-парк, чтобы они могли конкурировать и выигрывать на рынке.

Наша компания занимается настройкой серверов, монтажом и настройкой сетевого оборудования (СКС), установкой и настройкой телефонии и ремонтом компьютеров.
Loks - компания профессионалов, для которых it-аутсорсинг, это не только работа но и увлечение.

Наш подход к ИТ-аутсорсингу в первую очередь позволяет нам понять цели и задачи клиентов и предложить комплексный подход к решению поставленных задач.

Доверяя нам, Вы получаете:
- качественное и надежное оборудование от ведущих производителей;
- обслуживание на высочайшем уровне, поддержка онлайн 24/7;
- грамотный и комплексный подход к Вашему проекту.

Айти-аутсорсинг

В наше время нельзя представить бизнес без айти-составляющей. Информационные технологии так глубоко вошли в нашу жизнь, что взаимодействие с клиентами, планы развития, проекты и отчетность располагаются в сети, зачастую даже не имея физического воплощения. Не все компании занимаются разработкой программного обеспечения, а значит, для компьютерных и интернет-решений должны:

  • создать собственный айти-отдел;
  • прибегнуть к айти-аутсорсингу.

Первое решение хорошо для крупных компаний и в тех случаях, когда есть желание перевести большую часть деятельности в «цифровую» сферу. Если же бизнес небольшой и производит физический продукт, ИТ-аутсорсинг — то есть, найм «компьютерщиков» на стороне — может помочь в следующем:

  • системное администрирование (обслуживание серверов, офисных компьютеров, установка программ, корпоративный интернет);
  • сопровождение деятельности компании (сайт-визитка, интернет-магазин);
  • установка и обновление бухгалтерских, проектировочных и прочих специализированных программ;
  • выезд для решения экстренных проблем с «железом» и «софтом»;
  • техническая поддержка сотрудников в случае возникновения трудностей с программами;
  • перевод бизнеса в цифровую форму (хранение данных в безопасных облаках);
  • автоматизированный контроль доступа и рабочего времени сотрудников;
  • техническое обеспечение офиса (системы видеонаблюдения, противопожарной безопасности).

Услуги ИТ-аутсорсинга могут снять избыточную нагрузку с сотрудников, а также обойтись дешевле, чем найм целого отдела со всеми выплатами, согласно законам. Если заказать ИТ-аутсорсинг для компании, опытные специалисты помогут определиться со стратегией развития в интернете. Вместе с ними владельцы бизнеса смогут расписать и осуществить дальнейшие шаги, чтобы укрепить свое присутствие в сети и обеспечить себе долю рынка.

IT-аутсорсинг в Москве

Обратиться за ИТ-аутсорсингом в Москве лучше всего в компанию с опытом обслуживания проектов и оборудования, квалифицированными инженерами и четкими условиями договоров. Все это предоставляет компания «Loks», которая позволит вам оцифровать бизнес и вывести процессы на новый уровень. В «Loks»вы сможете заказать как видеонаблюдение, так и стандартную поддержку офиса — серверов, компьютеров и программ. Компанияимеет опыт IT-аутсорсинга в Москве и собрала компетентную команду специалистов — инженеров, программистов, системных администраторов, сотрудников техподдержки — всех, кто понадобится в вашем офисе. Хотите узнать о наших услугах побольше? Закажите обратный звонок, мы перезвоним вам и расскажем все об айти-поддержке вашей компании.

Контакты
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Шаболовка д. 34 стр. 5, Москва