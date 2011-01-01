Айти-аутсорсинг

В наше время нельзя представить бизнес без айти-составляющей. Информационные технологии так глубоко вошли в нашу жизнь, что взаимодействие с клиентами, планы развития, проекты и отчетность располагаются в сети, зачастую даже не имея физического воплощения. Не все компании занимаются разработкой программного обеспечения, а значит, для компьютерных и интернет-решений должны:

создать собственный айти-отдел;

прибегнуть к айти-аутсорсингу.

Первое решение хорошо для крупных компаний и в тех случаях, когда есть желание перевести большую часть деятельности в «цифровую» сферу. Если же бизнес небольшой и производит физический продукт, ИТ-аутсорсинг — то есть, найм «компьютерщиков» на стороне — может помочь в следующем:

системное администрирование (обслуживание серверов, офисных компьютеров, установка программ, корпоративный интернет);

сопровождение деятельности компании (сайт-визитка, интернет-магазин);

установка и обновление бухгалтерских, проектировочных и прочих специализированных программ;

выезд для решения экстренных проблем с «железом» и «софтом»;

техническая поддержка сотрудников в случае возникновения трудностей с программами;

перевод бизнеса в цифровую форму (хранение данных в безопасных облаках);

автоматизированный контроль доступа и рабочего времени сотрудников;

техническое обеспечение офиса (системы видеонаблюдения, противопожарной безопасности).

Услуги ИТ-аутсорсинга могут снять избыточную нагрузку с сотрудников, а также обойтись дешевле, чем найм целого отдела со всеми выплатами, согласно законам. Если заказать ИТ-аутсорсинг для компании, опытные специалисты помогут определиться со стратегией развития в интернете. Вместе с ними владельцы бизнеса смогут расписать и осуществить дальнейшие шаги, чтобы укрепить свое присутствие в сети и обеспечить себе долю рынка.

IT-аутсорсинг в Москве

Обратиться за ИТ-аутсорсингом в Москве лучше всего в компанию с опытом обслуживания проектов и оборудования, квалифицированными инженерами и четкими условиями договоров. Все это предоставляет компания «Loks», которая позволит вам оцифровать бизнес и вывести процессы на новый уровень. В «Loks»вы сможете заказать как видеонаблюдение, так и стандартную поддержку офиса — серверов, компьютеров и программ. Компанияимеет опыт IT-аутсорсинга в Москве и собрала компетентную команду специалистов — инженеров, программистов, системных администраторов, сотрудников техподдержки — всех, кто понадобится в вашем офисе. Хотите узнать о наших услугах побольше? Закажите обратный звонок, мы перезвоним вам и расскажем все об айти-поддержке вашей компании.